Путин не согласился с переосмыслением звания Герой России из-за чеченцев

По мнению президента, этого звания достойны те, кто встал на сторону России и готов отдать за нее жизнь

Ахмат Кадыров и Владимир Путин (Фото: Сергей Величкин, Владимир Родионов / ТАСС)

Режиссер Александр Сокуров на заседании Совета по правам человека заявил, что необходимо переосмыслить статус звания Героя России, отметив, что эту награду имеют чеченцы, воевавшие с Россией. Президент Владимир Путин не поддержал такую идею. Запись заседания СПЧ опубликована на YouTube-канале «РИА Новости».

«Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы. И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают?» — пояснил Сокуров.

Президент отметил, что если кто-то из чеченцев, вне зависимости от служебного положения, «встал на сторону России, работает на нее, защищает, готов отдать за нее жизнь», то он достоин звания Героя России.

Ахмат Кадыров был муфтием непризнанной Ичкерии с 1995 по 2000 годы, после чего стал первым президентом Чечни. В мае 2004 года он погиб в результате взрыва на стадионе в Грозном. Путин посмертно присвоил ему звание Героя России. В 2008 году это звание получил и сын Ахмата Рамзан Кадыров.