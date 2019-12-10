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Путин не согласился с переосмыслением звания Герой России из-за чеченцев
По мнению президента, этого звания достойны те, кто встал на сторону России и готов отдать за нее жизнь
Ахмат Кадыров и Владимир Путин (Фото: Сергей Величкин, Владимир Родионов / ТАСС)

Режиссер Александр Сокуров на заседании Совета по правам человека заявил, что необходимо переосмыслить статус звания Героя России, отметив, что эту награду имеют чеченцы, воевавшие с Россией. Президент Владимир Путин не поддержал такую идею. Запись заседания СПЧ опубликована на YouTube-канале «РИА Новости».

«Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы. И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают?» — пояснил Сокуров.

Президент отметил, что если кто-то из чеченцев, вне зависимости от служебного положения, «встал на сторону России, работает на нее, защищает, готов отдать за нее жизнь», то он достоин звания Героя России.

Ахмат Кадыров был муфтием непризнанной Ичкерии с 1995 по 2000 годы, после чего стал первым президентом Чечни. В мае 2004 года он погиб в результате взрыва на стадионе в Грозном. Путин посмертно присвоил ему звание Героя России. В 2008 году это звание получил и сын Ахмата Рамзан Кадыров.

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В 2016 году во время прямой линии Путин напомнил о прошлом Кадырова-младшего. «Да, он сегодня руководитель одного из регионов, Чеченской Республики. А с чего он начал? Он воевал с нами в лесу. Вы не забыли про это? С оружием в руках, вместе с отцом, который, отец его, его никто не заставлял, отца никто не вербовал, никто не принуждал… Он сам пришел к выводу о том, что Чечня должна быть с российским народом и должна быть с Россией», — сказал он.

По словам главы государства, Кадыров никогда не возглавил бы республику в составе России, если бы не был убежден, что это правильный выбор.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Путин, Кадыров
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