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Власти уточнили число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Сибири

Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 16 человек, сообщили РБК в пресс-службе министерства здравоохранения края.

«16 человек осмотрено, 15 госпитализировано», — уточнили в ведомстве.

Ранее в краевом минздраве сообщали, что за медицинской помощью обратились 15 человек и только два человека были госпитализированы.

В Красноярском крае Ми-8 с пассажирами на борту опрокинулся набок
Общество

Утром 25 декабря Ми-8, вылетевший из поселка Байкит в Красноярском крае, совершил жесткую посадку. На борту находились 24 человека. По данным МЧС, причиной вынужденной посадки мог стать снежный вихрь. По факту произошедшего СК завел дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В пресс-службе регионального минтранса говорили, что заказчиком рейса была компания «Славнефть».

 

Теги: пострадавшие, Ми-8, Красноярский край, новости РБК
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