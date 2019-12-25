В Красноярском крае Ми-8 с пассажирами на борту опрокинулся набок

В Красноярском крае Ми-8 с пассажирами на борту опрокинулся набок

Вертолет при взлете попал в снежный вихрь. На борту находились более 20 человек, несколько из них пострадали. У Ми-8 оказались поврежденными хвостовая балка и лопасти несущего винта

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Эвенкийском районе Красноярского края, опрокинувшись набок. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, информация о жесткой посадке поступила в 12:45 по местному времени (8:45 мск). В МЧС уточнили, что инцидент с вертолетом авиакомпании «КрасАвиа» произошел в районе населенного пункта Байкит.

К ликвидации последствий ЧП привлекли 15 человек и пять единиц техники, говорится в сообщении.

На борту воздушного судна, по предварительным данным, находились 29 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Красноярскому краю. ТАСС, ссылаясь на экстренные службы региона, сообщил, что на борту находились 26 пассажиров и три члена экипажа. В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры заявили РБК, что, предварительно, на борту находились 24 человека, в том числе три члена экипажа. Данные о 24 людях на борту, включая трех членов экипажа, подтвердили РБК в региональном главке МЧС.

«Вертолет при посадке опрокинулся на бок. Пострадали три человека», — сказал собеседник ТАСС. По его словам, вертолет перевозил вахтовиков-нефтяников. «Два пассажира и командир экипажа госпитализированы с травмами», — отметил он.