Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 выросло до 15

Число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Красноярском крае возросло до 15, два человека госпитализированы, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Красноярского края.

«15 человек обратились за медицинской помощью», — рассказали в пресс-службе. В минздраве добавили, что двух госпитализированных, в том числе командира воздушного судна, прооперировали и оставили в больнице.

В пресс-службе министерства транспорта Красноярского края РБК рассказали, что заказчиком рейса, который выполнял вертолет авиакомпании «КрасАвиа», была компания «Славнефть». РБК направил запрос в «Славнефть».