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Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 выросло до 15

Число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Красноярском крае возросло до 15, два человека госпитализированы, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Красноярского края.

Фото: пресс-служба МЧС

«15 человек обратились за медицинской помощью», — рассказали в пресс-службе. В минздраве добавили, что двух госпитализированных, в том числе командира воздушного судна, прооперировали и оставили в больнице.

МЧС опубликовало фото с совершившим жесткую посадку вертолетом в Эвенкии
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В пресс-службе министерства транспорта Красноярского края РБК рассказали, что заказчиком рейса, который выполнял вертолет авиакомпании «КрасАвиа», была компания «Славнефть». РБК направил запрос в «Славнефть».

На борту вертолета находились 24 человека, включая трех членов экипажа. Воздушное судно вылетело из поселка Байкит и вскоре попало в снежный вихрь. После инцидента СК завел дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
 

Теги: Ми-8, жесткая посадка, Красноярский край, новости РБК
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