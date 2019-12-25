Путин обозначил министрам задачу номер один

Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.

По его словам, начиная с третьего квартала года видны определенные темпы роста доходов людей и реальных зарплат. «Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена», — отметил Путин.

По словам главы государства, нужно сделать все для улучшения структуры и качества экономики. «Очевидно, что тех темпов роста, которых мы достигли, нам недостаточно. Разумеется, это само по себе не является самоцелью. Самоцелью является улучшение жизни граждан», — заявил президент.

Как отметил Путин, улучшению качества жизни людей посвящены нацпроекты и национальные цели развития России.