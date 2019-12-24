Путин назвал приоритеты законотворческой работы на 2020 год

Президент России Владимир Путин назвал приоритеты законотворческой деятельности на 2020 год. По его словам, это улучшение бизнес-климата и создание действенных инструментов для привлечения и защиты инвестиций, сообщает официальный сайт Кремля.

Также предстоит серьезный пересмотр и актуализация процедур контрольно-надзорной деятельности — «регуляторной гильотины», рассказал глава государства на встрече с руководством палат Федерального собрания.

Президент отметил, что по всем ключевым законопроектам нужно «открытое, широкое и живое обсуждение». «Нужно учесть все мнения, все нюансы, гарантировать системность, единство правового регулирования и, конечно, последовательность в достижении национальных целей развития», — заявил Путин.

Ранее Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами малому бизнесу в России. По его словам, к концу 2020 года будет введена так называемая «регуляторная гильотина». Она «должна отменить все, что себя изжило, что не работает и что мешает двигаться вперед».