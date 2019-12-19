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Экономика ,  
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Путин связал рост доходов граждан с увеличением производительности труда

Вопрос снижения реальных доходов граждан нужно решать «фундаментально», добиваясь роста ВВП и производительности труда. Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Путин, трансляция идет на канале «Россия 24».

Другие способы, в том числе раздача денег из резервных фондов, «ни к чему не приведут», считает президент.

«Я видел боль»: плакаты журналистов на большой пресс-конференции Путина
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По словам Путина, был зафиксирован небольшой рост показателей, но этого недостаточно. Власти продолжат работу над проблемой, пообещал он.

В ноябре президент назвал успехи правительства в деле повышения реальных доходов населения «скромными».

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Экономика

Ранее Росстат на основе корректировки данных заявил о росте реальных располагаемых доходов россиян за девять месяцев 2019 года на 0,8%. Это на 0,6 п.п., или в четыре раза, выше предыдущей оценки Росстата — 0,2%. Как сообщили в Минэкономразвития, динамика была скорректирована в сторону увеличения на 0,3–1,0 п.п. из-за изменения базы 2018 года.

В начале декабря премьер Дмитрий Медведев заявил, что тренд на снижение реальных располагаемых доходов населения России, существовавший в России последние три года, в 2019 году изменился, и доходы начали расти. Он предположил, что в начале года будет «незначительный плюс» — рост на 0,2–0,3%.

Теги: Владимир Путин, пресс-конференция, реальные доходы
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