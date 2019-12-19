Путин связал рост доходов граждан с увеличением производительности труда

Вопрос снижения реальных доходов граждан нужно решать «фундаментально», добиваясь роста ВВП и производительности труда. Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Путин, трансляция идет на канале «Россия 24».

Другие способы, в том числе раздача денег из резервных фондов, «ни к чему не приведут», считает президент.

По словам Путина, был зафиксирован небольшой рост показателей, но этого недостаточно. Власти продолжат работу над проблемой, пообещал он.

В ноябре президент назвал успехи правительства в деле повышения реальных доходов населения «скромными».