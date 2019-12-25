В нескольких регионах Грузии загорелись леса

В ряде регионов Грузии начались лесные пожары, всего зафиксировано десять активных очагов возгорания, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям МВД страны в Facebook.

Около села Ормоци в Атенском ущелье около 40 спасателей пытаются справиться с пожаром, при этом к очагам возгорания трудно подобраться из-за сложного рельефа и плохой видимости. Утром 25 декабря к работе подключится вертолет погранполиции и гусеничная техника Минобороны, на тушение также дополнительно отправят до 160 пожарных, говорится в сообщении спасательной службы.

В России летом этого года в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии вводили режим ЧС из-за крупных лесных пожаров. Общая площадь возгорания, по данным на 30 июля, составляла 2,7 млн га. В Рослесхозе ущерб от стихийного бедствия оценили в 7 млрд руб., а полностью с лесными пожарами удалось справиться лишь к 30 сентября.