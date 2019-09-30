В России потушили последний лесной пожар на одном гектаре

В России потушили последний лесной пожар на одном гектаре

Все лесные пожары на территории России потушены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Авиалесохраны.

«На 00:00 мск 30 сентября 2019 года на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет», — говорится в заявлении службы.

По данным Авиалесохраны, в течение прошлых суток в России действовало семь лесных пожаров, охвативших 94 га. Их тушили 100 человек, привлекались также 24 единицы техники и 13 воздушных аппаратов. Еще две единицы авиатехники занимались мониторингом ситуации.

Днем ранее, передает «РИА Новости», в России активно тушили лишь один пожар на площади 1 га. Авиалесохрана уточняла тогда, что это было на территории земель лесного фонда в Амурской области.