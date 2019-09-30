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В России потушили последний лесной пожар на одном гектаре

Все лесные пожары на территории России потушены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Авиалесохраны.

«На 00:00 мск 30 сентября 2019 года на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет», — говорится в заявлении службы.

По данным Авиалесохраны, в течение прошлых суток в России действовало семь лесных пожаров, охвативших 94 га. Их тушили 100 человек, привлекались также 24 единицы техники и 13 воздушных аппаратов. Еще две единицы авиатехники занимались мониторингом ситуации.

Днем ранее, передает «РИА Новости», в России активно тушили лишь один пожар на площади 1 га. Авиалесохрана уточняла тогда, что это было на территории земель лесного фонда в Амурской области.

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Власти Иркутской области сообщили 11 сентября о ликвидации всех лесных пожаров в регионе. При этом в течении двух следующих дней там, в лесах Балаганского района, ожидалась чрезвычайная пожароопасность. 

Из-за лесных пожаров на территории Иркутской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Бурятии ввели режим ЧС. Общая площадь возгорания, по данным на 30 июля, составляла 2,7 млн га. В начале августа площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась до 1,2 млн га. В МЧС уточняли, что с 30 июля по 9 августа территорию, где происходит активное горение, удалось уменьшить до 96 тыс. га.

Теги: лесные пожары, Амурская область
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