Генпрокуратура узнала о волоките и укрывательстве при лесных пожарах

Генпрокуратура обнаружила факты укрывательства преступлений местными надзорными органами при лесных пожарах. Об этом сообщил на совещании в Красноярске первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман, передает ТАСС.

По его словам, следователи неоднократно называли причиной пожара грозы, даже несмотря на заключение экспертов о том, что возгорание произошло от источника огня. Буксман заявил, что в Хабаровском крае органы дознания не проверили 15 актов по лесным пожарам, которые содержали признаки нарушений по ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений). Он напомнил, что пожары часто происходят из-за желания людей скрыть незаконную рубку леса. Подводя итоги сказанному, Буксман заявил о необходимости сверить все материалы по делам и «прекратить практику формального обмена постановлениями».

По словам генерального прокурора страны Юрия Чайки, безответственность должностных лиц, которые принимали решения о тушении пожаров в тайге, привела к серьезным последствиям. «Так, в Иркутской области вследствие допущенной волокиты площадь возгорания увеличилась многократно (с 5 до 1,2 тыс. га), в результате огонь распространился на территорию Прибайкальского национального парка и вплотную приблизился к жилым домам», — заявил Чайка. Он добавил, что аналогичная ситуация была и в Забайкальском, Красноярском и Приморском краях.

Из-за лесных пожаров на территории Иркутской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Бурятии летом 2019 года ввели режим ЧС. Общая площадь возгорания, по данным на 30 июля, составляла 2,7 млн га.

О стабилизации состояния в Красноярском крае власти заявили к середине сентября. По словам врио главы Рослесхоза Михаила Клинова, по предварительным оценкам, потери от пожаров в лесах оцениваются в 7 млрд руб.