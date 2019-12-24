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Путин попросил парламент подумать о дополнительной поддержке ветеранов

Президент России Владимир Путин поручил руководству Совета Федерации и Госдумы подумать, как дополнительно поддержать ветеранов Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Прошу вас, конечно, лично этим заниматься», — отметил глава государства, обращаясь к руководству палат Федерального Собрания. Он отметил, что эффективность многократно повышается, когда депутаты и руководители на местном, региональном или федеральном уровнях лично занимаются тем или иным вопросом.

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Ранее в декабре Путин уже поручил проработать вопрос о дополнительных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии 75-летия Победы. Заняться этим он предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Также весной 2019 года президент подписал указ о ежегодной выплате 10 тыс. руб. ветеранам Великой Отечественной войны. Речь идет о гражданах России, постоянно проживающих на территории страны, а также в Прибалтике — Латвии, Эстонии и Литве.

Теги: Владимир Путин, Федеральное собрание
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Путин поручил подумать над дополнительными выплатами ветеранам ВОВ
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