Путин подписал указ о ежегодной выплате 10 тыс. руб. ветеранам ВОВ

Президент Владимир Путин распорядился ежегодно выплачивать 10 тыс. руб. ветеранам Великой Отечественной войны. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что речь идет о гражданах России, постоянно проживающих на территории страны, а также в Прибалтике — Латвии, Эстонии и Литве. Выплата должна быть приурочена к Дню Победы 9 мая.

В прошлом году Путин перед праздником поручил единовременно выплатить ветеранам по 10 тыс. руб. Минтруд оценивал, что выплаты получат около 103 тыс. человек, а общие затраты составят более 1 млрд руб. В декабре президент предложил оказывать ветеранам материальную помощь ежегодно.