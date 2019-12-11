Путин заявил о долге чиновников знать о нуждах каждого ветерана

Президент России Владимир Путин заявил об обязанности руководителей регионов и глав муниципальных образований знать о проблемах каждого ветерана и оперативно на них реагировать. Об этом президент сказал на заседании организационного комитета «Победа». Его слова передает «Интерфакс».

«Руководители регионов и уж тем более главы муниципальных образований обязаны знать нужды каждого ветерана», — заявил Путин. По его словам, на просьбы ветеранов необходимо реагировать «максимально чутко» и в приоритетном порядке. Он добавил, что ветеранам необходимо уделять «самое пристальное и сердечное внимание».

В мае текущего года Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). Пенсии должны были увеличиться в среднем на 9,5 тыс. руб. Закон направлен на реализацию указа президента о подготовке к проведению празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.