Путин поручил подумать над дополнительными выплатами ветеранам ВОВ

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать вопрос о дополнительных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы в 2020 году. Об этом глава государства сказал в среду на заседании оргкомитета «Победа», сообщают «РИА Новости».

«Мы к юбилейным датам, вообще к праздникам, помогали и поддерживали наших ветеранов, поэтому я вас прошу проработать и внести предложения по дополнительным выплатам», — сказал президент.

Путин отметил, что ветеранам нужно уделить «самое высокое, пристальное сердечное» внимание. По словам главы государства, главы регионов и муниципалитетов обязаны в приоритетном порядке реагировать на нужды ветеранов.

В конце апреля 2019 года президент подписал указ о ежегодной выплате 10 тыс. руб. ветеранам Великой Отечественной войны. Выплаты ко Дню Победы полагаются гражданам России, проживающим на территории страны, а также за ее пределами — в Латвии, Эстонии и Литве.