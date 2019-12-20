«Нафтогаз» сообщил о планах договориться по газу по европейским правилам

«Нафтогаз» сообщил о планах договориться по газу по европейским правилам

Россия и Украина завершили очередной раунд переговоров по транзиту газа в двустороннем и трехстороннем форматах (с участием ЕС) в соответствии с европейскими правилами. Об этом в Facebook написал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Наработаны основные принципы соглашений, требующих дополнительного согласования на политическом уровне», — заявил Витренко. По его словам, следующий вопрос в имплементации этих договоренностей на различных уровнях.

По итогам прошедших в Берлине переговоров «Газпрому» и «Нафтогазу» удалось достичь «принципиального согласия» по условиям транзита газа. В ходе обсуждения стороны при участии ЕС подготовили проект соглашения, которое вскоре будет доработано.

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