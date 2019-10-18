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На Украине Рада поддержала законопроект о выделении ГТС из «Нафтогаза»

Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, который вносит поправки, необходимые для создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) за счет его выделения из «Нафтогаза Украины». Результаты голосования опубликованы на сайте украинского парламента.

В рамках договоренностей с Европейским энергетическим сообществом Украина обязалась провести «анбандлинг» «Нафтогаза Украины» — разделить транспортировку, хранение, добычу и продажу газа. Сейчас эти функции выполняют «Нафтогаз» и его «дочка» — «Укртрансгаз».

По словам представлявшего законопроект депутата Андрея Жупанина, принятие документа позволит пройти европейскую сертификацию оператора ГТС и продемонстрировать ЕС, что Украина выполняет свои обязательства по Третьему энергопакету и закону о рынке природного газа, поясняет издание lb.ua. Независимый оператор сможет заключить новое соглашение на поставки газа с российской компанией «Газпром».

В поддержку законопроекта проголосовали 286 парламентариев, против — 25.

Политика
«Нафтогаз» потребует у России $11 млрд за прекращение транзита газа

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил премьер-министру России Дмитрию Медведеву, что украинские власти могут не успеть до конца 2019 года решить задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета. По словам Миллера, в таком случае единственным вариантом продолжения транзита российского газа через Украину будет продление существующего контракта.

Срок действия текущего контракта на транзит газа из России через Украину завершается 31 декабря этого года. 9 октября глава «Нафтогаза Украины» Андрей Кобалев назвал продление контракта бессмысленным. По его словам, должен быть подписан новый контракт по европейскому праву и с новым оператором.

Теги: Украина, «Нафтогаз Украины», ГТС
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