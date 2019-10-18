На Украине Рада поддержала законопроект о выделении ГТС из «Нафтогаза»

На Украине Рада поддержала законопроект о выделении ГТС из «Нафтогаза»

Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, который вносит поправки, необходимые для создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) за счет его выделения из «Нафтогаза Украины». Результаты голосования опубликованы на сайте украинского парламента.

В рамках договоренностей с Европейским энергетическим сообществом Украина обязалась провести «анбандлинг» «Нафтогаза Украины» — разделить транспортировку, хранение, добычу и продажу газа. Сейчас эти функции выполняют «Нафтогаз» и его «дочка» — «Укртрансгаз».

По словам представлявшего законопроект депутата Андрея Жупанина, принятие документа позволит пройти европейскую сертификацию оператора ГТС и продемонстрировать ЕС, что Украина выполняет свои обязательства по Третьему энергопакету и закону о рынке природного газа, поясняет издание lb.ua. Независимый оператор сможет заключить новое соглашение на поставки газа с российской компанией «Газпром».

В поддержку законопроекта проголосовали 286 парламентариев, против — 25.