«Нафтогаз» объявил о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подвел итоги переговоров с «Газпромом» по заключению нового соглашения по транзиту газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. По его словам, сложным для всех сторон компромиссом стало решение по сроку контракта.

«Пятилетний контракт — победа это или предательство? Газпром хотел один год, мы — десять. Сошлись посередине», — написал он. По его словам, компромисса удалось достичь и по вопросу о гарантированных мощностях прокачки. «Тоже примерно посередине между тем, что предлагал Газпром, и хотели мы», — написал Витренко.

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