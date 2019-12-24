Суд снял арест с самолета экс-владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева

Арбитражный суд Москвы снял обеспечительные меры с самолета Bombardier Challenger 650, принадлежащего экс-бенефециару Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает ТАСС.

С просьбой отменить арест воздушного судна обратилась швейцарская компания UBS Switzerland AG. «Отменить обеспечительные меры, принятые в соответствии с определением суда от 29 мая 2019 года в части ареста самолета Bombardier Challenger 650, бортовой номер OE-LDN, серийный номер 6087», — цитирует агентство определение суда.

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы были владельцами Промсвязьбанка до декабря 2017 года, пока Центробанк не ввел в финансовой организации временное управление.

Через неделю ЦБ обратился в правоохранительные органы: в регуляторе сообщили о попытке вывода средств накануне санации и исчезновении кредитных досье на сумму 109 млрд руб.