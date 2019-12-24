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Суд снял арест с самолета экс-владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева

Арбитражный суд Москвы снял обеспечительные меры с самолета Bombardier Challenger 650, принадлежащего экс-бенефециару Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает ТАСС.

С просьбой отменить арест воздушного судна обратилась швейцарская компания UBS Switzerland AG. «Отменить обеспечительные меры, принятые в соответствии с определением суда от 29 мая 2019 года в части ареста самолета Bombardier Challenger 650, бортовой номер OE-LDN, серийный номер 6087», — цитирует агентство определение суда.

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы были владельцами Промсвязьбанка до декабря 2017 года, пока Центробанк не ввел в финансовой организации временное управление.

Через неделю ЦБ обратился в правоохранительные органы: в регуляторе сообщили о попытке вывода средств накануне санации и исчезновении кредитных досье на сумму 109 млрд руб.

Бизнес-джет экс-владельца Промсвязьбанка Ананьева выставили на продажу
Финансы

Дмитрий Ананьев покинул Россию. Его брат Алексей также выехал за границу, но затем вернулся в страну.

В декабре 2018 года Промсвязьбанк подал на Ананьевых рекордный по сумме иск на 282 млрд руб. Экс-бенефициаров обвинили в «неразумных и неосмотрительных» действиях, которые привели к такому ущербу.

В итоге активы братьев в мае 2019 года были арестованы. Среди попавшего под обеспечительные меры имущества более 50 объектов недвижимости, восемь автомобилей Mercedes и один Jaguar, два самолета Bombardier, коллекция музея Института русского реалистического искусства стоимостью сотни миллионов рублей.

Второй бизнес-джет, принадлежавший Алексею Ананьеву, суд пытался арестовать весной 2019 года, но адвокату удалось доказать, что его подзащитный не владеет самолетом. Позже Bombardier Challenger 650 с серийным номером 6088 выставили на продажу.

Однако уже в сентябре московский арбитраж удовлетворил иск Промсвязьбанка и арестовал самолет. Представителем истца был принят к сведению тот факт, что в случае отказа от наложения обеспечительных мер самолет отойдет третьим лицам.

Теги: Промсвязьбанк, Дмитрий Ананьев, суд
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СК попросил заочно арестовать экс-совладельцев Промсвязьбанка Ананьевых
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