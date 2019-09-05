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Доллар/Рубль ₽65 (-1,8%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,21%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
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Суд повторно арестовал бизнес-джет экс-владельца Промсвязьбанка Ананьева

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Промсвязьбанка (ПСБ) об аресте самолета Bombardier Challenger 650 OE-LAN экс-совладельца кредитной организации Алексея Ананьева. Решение опубликовано в картотеке дела на сайте суда. 

Мера была принята в рамках иска ПСБ к бывшим собственникам: братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым и их зарубежным фирмам. Общая сумма претензий Промсвязьбанка составляет 282 млрд руб.  

29 мая суд уже удовлетворял требование ПСБ об аресте бизнес-джета бизнесмена. Уже 17 июня суд, приняв заявление Алексея Ананьева, отменил это решение. Суд признал, что в отношении самолета «не было установлено обстоятельств, свидетельствующих о зарегистрированных правах на него». 

Финансы
Бизнес-джет экс-владельца Промсвязьбанка Ананьева выставили на продажу

При рассмотрении повторного заявления Промсвязьбанка суд принял к сведению выписку из публичного реестра воздушных судов Австрии и копию сообщения от 29 мая о продаже самолета Bombardier Challenger 650 OE-LAN. ПСБ указал, что если суд не наложит арест на самолет, имущество Ананьева перейдет к третьим лицам, а самому банку будет причинен ущерб. 

Фотогалерея 
От картин до самолетов: какое имущество экс-банкиров Ананьевых арестовано
 

Бизнес-джет Bombardier Challenger 650 OE-LAN — один из двух самолетов, фигурировавших в иске банка к братьям Ананьевым. ПСБ попросил арестовать оба лайнера в качестве обеспечительных мер по иску, в материалах суда отмечалось, что оба судна приписаны к аэропорту Шереметьево.   

Теги: Арбитражный суд Москвы, Ананьевы
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Бизнес-джет экс-владельца Промсвязьбанка Ананьева выставили на продажу
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