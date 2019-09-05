Суд повторно арестовал бизнес-джет экс-владельца Промсвязьбанка Ананьева

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Промсвязьбанка (ПСБ) об аресте самолета Bombardier Challenger 650 OE-LAN экс-совладельца кредитной организации Алексея Ананьева. Решение опубликовано в картотеке дела на сайте суда.

Мера была принята в рамках иска ПСБ к бывшим собственникам: братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым и их зарубежным фирмам. Общая сумма претензий Промсвязьбанка составляет 282 млрд руб.

29 мая суд уже удовлетворял требование ПСБ об аресте бизнес-джета бизнесмена. Уже 17 июня суд, приняв заявление Алексея Ананьева, отменил это решение. Суд признал, что в отношении самолета «не было установлено обстоятельств, свидетельствующих о зарегистрированных правах на него».

При рассмотрении повторного заявления Промсвязьбанка суд принял к сведению выписку из публичного реестра воздушных судов Австрии и копию сообщения от 29 мая о продаже самолета Bombardier Challenger 650 OE-LAN. ПСБ указал, что если суд не наложит арест на самолет, имущество Ананьева перейдет к третьим лицам, а самому банку будет причинен ущерб.