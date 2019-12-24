Обвиняемого в шпионаже против России Уилана оставили в СИЗО до марта

Обвиняемого в шпионаже против России Уилана оставили в СИЗО до марта

Московский городской суд продлил срок ареста до 29 марта 2020 года гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже против России в пользу американских спецслужб, передает ТАСС.

Рассмотрение ходатайства следствия прошло в закрытом режиме в связи с секретностью дела. Ранее Лефортовский суд продлил срок содержания Уилана в СИЗО до 29 декабря.

Бывший морской пехотинец США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. В ФСБ заявили, что американца обвинили в шпионаже, но не раскрыли деталей. Известно, что Уилана задержали во время шпионской акции.

Защитники и родственники морпеха утверждали, что он приехал в Россию на свадьбу друга. «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимные источники сообщал, что ФСБ следила за Уиланом на протяжении более чем десяти лет — с момент его первого визита в страну в 2007 году.