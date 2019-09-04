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Адвокат заявил об окончании расследования дела американца Уилана

Расследование в отношении обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана завершено. Об этом сообщил РБК его адвокат Владимир Жеребенков.

«Закончили сегодня расследование уголовного дела. В четыре часа нас пригласили, объявили об окончании расследования, предъявили дело и вещественные доказательства на ознакомление», — заявил он.

По словам адвоката, в пятницу Уилана обследуют медики, после чего будет решаться вопрос о проведении операции.

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Ранее посольство США в России неоднократно заявляло, что Уилану не оказывается медицинская помощь в должном объеме, и призывало отпустить его домой. 23 августа на заседании суда Уилан пожаловался на состояние здоровья, однако врачи прибывшей скорой помощи не нашли показаний для госпитализации.

В декабре 2018 года ФСБ заявила о задержании гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже. В чем именно его обвиняет, ведомство не раскрывало, сообщив только, что американца перехватили во время шпионской операции. Брат Уилана утверждал, что Пол — бывший морпех, приехавший в Россию, чтобы побывать на свадьбе друга. В конце августа Лефортовский суд продлил Уилану арест до 29 октября.

Теги: новости РБК, шпионаж, гражданин США
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