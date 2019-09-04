Адвокат заявил об окончании расследования дела американца Уилана

Расследование в отношении обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана завершено. Об этом сообщил РБК его адвокат Владимир Жеребенков.

«Закончили сегодня расследование уголовного дела. В четыре часа нас пригласили, объявили об окончании расследования, предъявили дело и вещественные доказательства на ознакомление», — заявил он.

По словам адвоката, в пятницу Уилана обследуют медики, после чего будет решаться вопрос о проведении операции.

Ранее посольство США в России неоднократно заявляло, что Уилану не оказывается медицинская помощь в должном объеме, и призывало отпустить его домой. 23 августа на заседании суда Уилан пожаловался на состояние здоровья, однако врачи прибывшей скорой помощи не нашли показаний для госпитализации.