СМИ узнали о слежке ФСБ за обвиняемым в шпионаже Уиланом более 10 лет

СМИ узнали о слежке ФСБ за обвиняемым в шпионаже Уиланом более 10 лет

Подозреваемый в шпионаже американец впервые приехал в Россию в 2007 году и стал «активно искать контакты» сотрудников ФСБ. После этого российские спецслужбы начали прослушивать его разговоры, пишет «Коммерсантъ»

Пол Уилан (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Российские спецслужбы заинтересовались обвиняемым в шпионаже Полом Уиланом еще во время его визита в Москву в 2007 году: американец «активно искал контакты» действующих военных и сотрудников ФСБ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

Как отмечает издание, в то время Уилан был морским пехотинцем и приехал в Россию в отпуск, его подразделение находилось в Ираке. После поездки в Москву телефоны американца начали прослушивать, а встречи «фиксировать». Таким образом российские спецслужбы, в частности, выяснили, что Уилан во время бесед со знакомыми намекал, что связан с разведкой и интересуется секретными сведениями. Говорилось ли это в шутку или всерьез, не известно.

Чтобы добиться расположения «одного из своих новых знакомых», Уилан привез ему в Россию книгу заочно осужденного за измену бывшего генерал-майора КГБ Олега Калугина с дарственной надписью, пишет «Коммерсантъ».

В результате, по сведениям газеты, Уилан посещал Россию ежегодно на протяжении десяти лет, в первую очередь Москву и Санкт-Петербург. За это время он стал общаться в том числе с сотрудниками спецслужб. Издание уточняет, что электронный носитель, с которым американец был задержан в 2018 году, ему передал именно действующий российский сотрудник спецслужб. По данным «Коммерсанта», на флешке был список личного состава одного из подразделения ФСБ.