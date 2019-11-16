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СМИ узнали о слежке ФСБ за обвиняемым в шпионаже Уиланом более 10 лет
Подозреваемый в шпионаже американец впервые приехал в Россию в 2007 году и стал «активно искать контакты» сотрудников ФСБ. После этого российские спецслужбы начали прослушивать его разговоры, пишет «Коммерсантъ»
Пол Уилан (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Российские спецслужбы заинтересовались обвиняемым в шпионаже Полом Уиланом еще во время его визита в Москву в 2007 году: американец «активно искал контакты» действующих военных и сотрудников ФСБ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

Как отмечает издание, в то время Уилан был морским пехотинцем и приехал в Россию в отпуск, его подразделение находилось в Ираке. После поездки в Москву телефоны американца начали прослушивать, а встречи «фиксировать». Таким образом российские спецслужбы, в частности, выяснили, что Уилан во время бесед со знакомыми намекал, что связан с разведкой и интересуется секретными сведениями. Говорилось ли это в шутку или всерьез, не известно.

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Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за дела Уилана

Чтобы добиться расположения «одного из своих новых знакомых», Уилан привез ему в Россию книгу заочно осужденного за измену бывшего генерал-майора КГБ Олега Калугина с дарственной надписью, пишет «Коммерсантъ».

В результате, по сведениям газеты, Уилан посещал Россию ежегодно на протяжении десяти лет, в первую очередь Москву и Санкт-Петербург. За это время он стал общаться в том числе с сотрудниками спецслужб. Издание уточняет, что электронный носитель, с которым американец был задержан в 2018 году, ему передал именно действующий российский сотрудник спецслужб. По данным «Коммерсанта», на флешке был список личного состава одного из подразделения ФСБ.

Уилан был арестован в декабре 2018 года по подозрению в шпионаже (ст. 276 УК РФ), он находится по арестом. Официально обвинения не раскрывались. В начале сентября адвокат американца сообщил, что расследование в отношении его подзащитного завершено.

Конгресс США призывал президента Дональда Трампа оказать давление на Россию, чтобы обеспечить прозрачный судебный процесс по делу Уилана.

Автор: Артём Губенко
Теги: шпион, слежка, ФСБ
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