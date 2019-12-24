В 40 воинских частях начали проверки после стрельбы в Забайкалье

В 40 воинских частях начали проверки после стрельбы в Забайкалье

В более чем 40 воинских частях проводятся проверки после стрельбы, устроенной рядовым Рамилем Шамсутдиновым в Забайкальском крае. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, отвечая на вопросы журналистов на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир».

По его словам, Главная военная прокуратура совместно с военной прокуратурой Ракетных войск стратегического назначения и представителями Министерства обороны организовали проверки. «Охвачено более 40 воинских частей», — рассказал Куренной.

Он отметил, что уголовное дело в отношении Шамсутдинова расследует военное следственное управление СК, рядовому предъявлено обвинение в убийстве и он содержится под стражей.

Официальный представитель Генпрокуратуры рассказал, что следствие проверяет все версии произошедшего, также назначен ряд экспертных исследований. «Но до завершения расследования уголовного дела окончательно делать выводы о причинах совершения Шамсутдиновым преступления, а также об условиях, способствовавших его совершению, преждевременно», — добавил он.