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Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов
На ее базе будет дислоцирована другая воинская часть Восточного военного округа, сообщили источники РБК. Реорганизацию проведут до нового года

Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.

«Часть, где проходил службу Шамсутдинов, будет расформирована до конца года», — сказал собеседник РБК.

На базе расформированной части будет дислоцирована другая воинская часть Восточного военного округа, сообщил источник РБК в военном округе.

25 октября в воинской части 54160, расположенной в поселке Горном Читинского района, рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двоих офицеров, еще двое получили ранения. Он дал показания, что в этот день лейтенант угрожал ему изнасилованием. Работавшая на месте происшествия комиссия, как сообщали источники РБК, установила факт «межличностного конфликта» между Шамсутдиновым и сослуживцем. Однако факта физического насилия комиссия не подтвердила.

По итогам расследования стрельбы в воинской части министр обороны Сергей Шойгу провел закрытое совещание, на котором разнес подчиненных за организацию работы с личным составом, сообщал РБК один из знакомых с его результатами источников. Он отмечал, что Шойгу «запредельно жестко» раскритиковал работу командиров с личным составом, говоря о том, что при надлежащем исполнении обязанностей Шамсутдинов не мог быть назначен в караул. По итогам совещания Шойгу поручил направлять на длительные задания в подразделения охраны только контрактников, а также проработать вопрос углубленного психологического обследования призывников в военкоматах

Теги: Минобороны, армия, солдаты-срочники
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