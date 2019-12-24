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Адвокат Шамсутдинова сообщил о его отправке в Москву на экспертизу

Обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова этапируют в Москву для психолого-психиатрической экспертизы. Об этом РБК сообщил его адвокат Руслан Нагиев.

«Экспертиза назначена по обоюдному согласию со следствием», — отметил он.

Дату этапирования и место пребывания Шамсутдинова защитник назвать не смог из-за подписки о неразглашении.

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
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Солдат-срочник 25 октября расстрелял восьмерых своих сослуживцев в военной части в Забайкалье, после чего сдался. В Минобороны объяснили случившееся личным конфликтом.

По словам отца военнослужащего, при встрече Рамиль дал ему понять, что подвергался издевательствам, он сильно похудел, а взгляд стал тяжелым.

В декабре Шамсутдинова признали потерпевшим по статье 335 УК России «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности».

Теги: адвокат, Москва, психиатрическая экспертиза, новости РБК
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