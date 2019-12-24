Адвокат Шамсутдинова сообщил о его отправке в Москву на экспертизу

Адвокат Шамсутдинова сообщил о его отправке в Москву на экспертизу

Обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова этапируют в Москву для психолого-психиатрической экспертизы. Об этом РБК сообщил его адвокат Руслан Нагиев.

«Экспертиза назначена по обоюдному согласию со следствием», — отметил он.

Дату этапирования и место пребывания Шамсутдинова защитник назвать не смог из-за подписки о неразглашении.

Солдат-срочник 25 октября расстрелял восьмерых своих сослуживцев в военной части в Забайкалье, после чего сдался. В Минобороны объяснили случившееся личным конфликтом.