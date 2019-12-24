Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции против «Северного потока-2»

Санкции США против проекта газопровода «Северный поток-2» являются апофеозом абсурда. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент РБК.

Она напомнила, что введение санкций прописано в оборонном бюджете США, за счет которого теперь будет вестись борьба в том числе против европейских стран — участниц Североатлантического альянса.

«Конечно, все и так было понятно, но сейчас стало еще более очевидным, что сегодня санкции, которые вводятся США, — это экономические войны», — отметила Матвиенко. Она добавила, что ограничения направлены на создание конкурентных преимуществ для Вашингтона.

Спикер Совфеда выразила уверенность, что газопровод будет введен в эксплуатацию несмотря на американские санкции. По ее словам, в Европе понимают, что «Северный поток-2» обеспечит энергостабильность в регионе, поэтому страны уже не могут так бездумно доверять своему американскому партнеру.