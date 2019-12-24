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Политика ,  
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Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции против «Северного потока-2»

Санкции США против проекта газопровода «Северный поток-2» являются апофеозом абсурда. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент РБК.

Она напомнила, что введение санкций прописано в оборонном бюджете США, за счет которого теперь будет вестись борьба в том числе против европейских стран — участниц Североатлантического альянса.

«Конечно, все и так было понятно, но сейчас стало еще более очевидным, что сегодня санкции, которые вводятся США, — это экономические войны», — отметила Матвиенко. Она добавила, что ограничения направлены на создание конкурентных преимуществ для Вашингтона.

Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США
Политика

Спикер Совфеда выразила уверенность, что газопровод будет введен в эксплуатацию несмотря на американские санкции. По ее словам, в Европе понимают, что «Северный поток-2» обеспечит энергостабильность в регионе, поэтому страны уже не могут так бездумно доверять своему американскому партнеру.

Матвиенко заключила, что об ответных мерах задумались не только в России, но и в европейских государствах.

Медведев поручил проработать ответ на санкции США по «Северному потоку-2»
Политика

Ранее, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны в размере $738 млрд на 2020 год, который предусматривает введение ограничений против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2».

В связи с этим швейцарская компания Allseas, многолетний подрядчик «Газпрома», 21 декабря отказалась продолжать строительство «Северного потока-2». Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что из-за ограничений США для строительства трубопровода понадобится «немного чуть больше времени».
 

Теги: Валентина Матвиенко, санкции, «Северный поток-2»
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