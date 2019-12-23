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Медведев поручил проработать ответ на санкции США по «Северному потоку-2»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству проработать ответные меры на санкции США против трубопровода «Северный поток-2», передает ТАСС.

По его словам, действия Вашингтона, направленные против газопровода, имеют «абсолютно антиконкурентный характер», нарушают интересы большого количества европейских стран и противоречат «принципам международного права и торговли». Медведев добавил, что все предложения по ответным мерам на санкции США должны быть сначала оценены с точки зрения их эффективности.

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21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ в том числе предусматривает санкции против операторов российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Госсекретарь США и глава американского Минфина должны представить свои предложения о том, в отношении каких именно компаний должны быть введены ограничительные меры. Им грозят блокировка всех американских активов, запреты на операции с фигурантами санкционного списка и на въезд в Соединенные Штаты представителям компаний.

Вслед за этим многолетний подрядчик «Газпрома», швейцарская компания Allseas, отказался продолжать прокладку трубопровода «Северный поток-2». 23 декабря компания вывела все свои суда из зоны строительства газопровода в Балтийском море.

Теги: Дмитрий Медведев, «Северный поток-2», санкции
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