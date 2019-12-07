ГИБДД вдвое увеличит количество вопросов в экзамене на права

Количество вопросов в экзаменационном билете на сдачу прав по категориям AB и CD вырастет с 20 до 50, заявили в Госавтоинспекции. Проект постановления об этом сейчас находится в правительстве России

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Госавтоинспекция собирается с 1 октября 2020 года увеличить количество теоретических вопросов в экзамене на водительские права с 20 до 50. Об этом сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков, передает ТАСС.

Сегодня в теоретическом экзамене есть два комплекта задач на категории AB и CD, всего в них по 800 вопросов, а в каждом экзаменационном билете по 20 вопросов. По словам Гилякова, исходя из категории прав, количество вопросов в билете увеличится с 20 до 50.

Сейчас соответствующий проект постановления находится в правительстве, документ должен подписать премьер-министр Дмитрий Медведев. «Если проект постановления [об изменении приема экзаменов на права] будет принят, то мы будем уже готовить под него административный регламент, будем корректировать вопросы», — заявил представитель ГИБДД.

О планах увеличить число вопросов в ГИБДД говорили 5 декабря. При этом Гиляков не уточнял, на сколько именно вопросов каждому из кандидатов в водители нужно будет отвечать. Тогда он сообщал, что увеличение количества задач в билете будет касаться прежде всего вопросов, связанных с правилами безопасного вождения. Предполагается, что окончательный экзамен на теорию будет состоять из блоков «Основы безопасности вождения», «ПДД», «Законодательство», «Медицина», «Устройство транспортного средства», «Психология» и «Профессиональный блок».