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ГИБДД заявила о планах отменить штрафные баллы в экзамене на права
Речь идет о практическом экзамене, при сдаче которого сейчас используются штрафные баллы. Еще одно нововведение касается теоретического экзамена на права — там хотят увеличить число задач по основам безопасного вождения

Госавтоинспекция планирует отменить штрафные баллы при сдаче практического экзамена на водительские права. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

«Предварительно, предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем», — приводит его слова ТАСС. «Как это будет выглядеть на бумаге, это вопрос ближайших нескольких месяцев», — добавил он.

Порядок сдачи экзаменов на водительские права определяется административным регламентом МВД. В части сдачи практического экзамена считается, что кандидат провалил экзамен, если набрал пять и более штрафных баллов.

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«Результат проведения экзамена по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения считается положительным и кандидату в водители выставляется оценка «СДАЛ», если кандидат в водители во время экзамена не допустил ошибок или сумма штрафных баллов за допущенные ошибки составила менее 5 баллов. В случае, если сумма штрафных баллов за допущенные ошибки составляет 5 и более баллов, кандидату в водители выставляется оценка «НЕ СДАЛ», проведение экзамена прекращается, — говорится в тексте (.pdf) регламента.

Еще одно нововведение касается теоретического экзамена на права. Предполагается, что в нем увеличится количество задач, которые будут касаться основ безопасного вождения. Как уточнил Гиляков, данное нововведение планируется с октября следующего года.

Ранее ГИБДД объявила, что собирается исключить «площадку» из практического экзамена на права. Инициатива появилась на фоне дискуссий об объединении «площадки» и «города» в один экзамен.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: ГИБДД, экзамены, права
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