Совфед одобрил закон о возвращении курилок в аэропорты

Совет Федерации поддержал закон о возвращении специальных комнат для курения в аэропорты, передает ТАСС.

После вступления закона в силу пассажиры смогут курить в специальных закрытых вентилируемых комнатах, которые будут расположены в зонах ожидания и в зонах для тех, кто путешествует транзитом. При этом курилки должны быть размещены так, чтобы из других помещений нельзя было увидеть, как в них курят.

Вернуть курилки в аэропорты в 2017 году предложил депутат Сергей Боярский. По его мнению, полностью проконтролировать исполнение запрета не получается, а возвращение специально оборудованных комнат для курения учитывает интересы некурящих.

Госдума одобрила проект в первом чтении в июле этого года и предложила сделать курилки в аэропортах платными. Окончательно проект нижняя палата приняла 12 декабря. Депутаты также поддержали запрет вейпов и кальянов в общественных местах.