Госдума поддержала законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов, сообщается на сайте нижней палаты.

Как заявил зампредседателя Госдумы Сергей Неверов, комнаты будут оборудованы вентиляционными системами, что позволит оградить от дыма некурящих людей. По его словам, зарегистрированные на рейс или находящиеся в транзитной зоне пассажиры зачастую не соблюдают запрет на курение в аэропортах.

В середине ноября 2017 года депутат Сергей Боярский внес на рассмотрение Госдумы законопроект, разрешающий оборудовать помещения для курения в российских аэропортах. В соответствии с предложенными поправками, курение планируется разрешить для зарегистрированных на рейсы пассажиров, и сотрудников авиакомпаний. Весной 2018 года комитет Госдумы по охране здоровья направил законопроект на доработку.

Запрет на курение на территории и в помещениях российских аэропортов действует с 2013 года.