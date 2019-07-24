В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.

«Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами. На мой взгляд, цена должна составлять 50–100 руб.», — сказал он.

Тумусов добавил, что правительству также необходимо определить технические условия содержания курилок. В частности, предельный уровень табачного дыма возле них. По словам депутата, аэропорты должны установить соответствующие вентиляционные системы.

Ранее в июле в Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов. Зампредседателя нижней палаты парламента Сергей Неверов также отмечал, что нужно оборудовать комнаты вентиляцией.