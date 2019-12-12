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В аэропорты разрешили вернуть курилки
Соответствующий закон приняла Госдума. Курилки в аэропортах оборудуют хорошей вентиляцией и расположат в зонах, где могут находиться зарегистрированные посетители, так, чтобы процесс курения не был виден из других помещений
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, разрешающий курение в специальных помещениях на территории аэропорта в зоне ожидания зарегистрированных пассажиров. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

На следующем этапе законопроект будет рассматриваться в Совете Федерации.

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В Госдуме предложили вернуть курилки в аэропорты

Вернуть курилки в аэропорты предложил депутат Сергей Боярский в ноябре 2017 года. По его словам, запрет на курение на всей территории аэропортов неэффективен, а посетители аэропортов часто нарушают требование не курить в общественных местах. В первом чтении Госдума одобрила законопроект в июле этого года.

Предполагается, что комнаты для курения оборудуют специальными вентиляционными системами, которые защитят от дыма некурящих. Посетить курилки пассажиры смогут после прохождения досмотра перед полетом, а также в зонах, предназначенных для тех, кто путешествует транзитом. При этом курилки должны быть установлены так, чтобы «была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений», говорится в тексте законопроекта.

Как сообщали в конце сентября «Известия», Минздрав предлагал расположить курилки в «чистой» зоне аэропорта и ограничить их количество двумя. Такие комнаты, по утверждению ведомства, должны находиться максимально далеко от зоны досмотра, а также путей следования пассажиров к выходам на посадку и выходам из здания.

В Госдуме предлагали сделать курилки в аэропортах платными. По словам первого зампреда комитета по охране здоровья Федота Тумусова, стоимость их использования может составлять от 50 до 100 руб. Запрет на курение на территории аэропортов и их помещений действует в России с 2013 года.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Госдума, курилки, аэропорты
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