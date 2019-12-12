В аэропорты разрешили вернуть курилки

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, разрешающий курение в специальных помещениях на территории аэропорта в зоне ожидания зарегистрированных пассажиров. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
На следующем этапе законопроект будет рассматриваться в Совете Федерации.
Вернуть курилки в аэропорты предложил депутат Сергей Боярский в ноябре 2017 года. По его словам, запрет на курение на всей территории аэропортов неэффективен, а посетители аэропортов часто нарушают требование не курить в общественных местах. В первом чтении Госдума одобрила законопроект в июле этого года.
Предполагается, что комнаты для курения оборудуют специальными вентиляционными системами, которые защитят от дыма некурящих. Посетить курилки пассажиры смогут после прохождения досмотра перед полетом, а также в зонах, предназначенных для тех, кто путешествует транзитом. При этом курилки должны быть установлены так, чтобы «была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений», говорится в тексте законопроекта.