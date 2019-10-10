Медведев потребовал от банков устранить «банковский роуминг» в России

Переводы средств между российскими регионами не несут какой-либо финансовой нагрузки для банков, но те нередко пытаются получить на комиссиях повышенное вознаграждение, возмутился премьер

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал банки устранить комиссии при переводе средств между российскими регионами и счел их в принципе недопустимыми. Об этом он заявил на заседании правительства, передает «РИА Новости».

По словам главы правительства, «банковский роуминг» касается практически каждого человека в России.

«Речь идет о банковской комиссии, которую взимают с людей кредитные организации при межрегиональном переводе денег внутри одной структуры. Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», — отметил Медведев.

Кредитные организации, считает он, нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за довольно стандартные процедуры без дополнительной финансовой нагрузки. В рамках одного банка, уточнил он, может быть установлена различная комиссия за перечисление средств между регионами.

«Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — заключил Медведев.