Директор Заворотнюк назвала бредом сбор денег на лечение актрисы

Сообщения СМИ о сборе средств для актрисы Анастасии Заворотнюк не соответствуют действительности. Об этом рассказала директор актрисы Марина Попова, сообщает телеканал «360 Подмосковье».

«А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги? Где вы взяли такую информацию? Ваш бред комментировать я не буду», — сказала директор актрисы.

Позднее представитель Заворотнюк в беседе с РБК сообщил, что все счета открыты и никакого сбора средств не было. «Единственное, о чем мы просили и просим всегда — молиться о здоровье», — заявил он.

21 декабря Telegram-канал Mash сообщил о блокировке в одном из российских банков счетов супруга актрисы — Петра Чернышева. Отмечается, что такие меры были приняты по инициативе налоговой службы Санкт-Петербурга из-за подозрительных финансовых операций.

Анастасия Заворотнюк — российская актриса и телеведущая. Впервые информация об обнаружении у нее рака мозга появилась в августе текущего года. В начале сентября Заворотнюк в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из столичных клиник после лечения в Польше, которое не дало результатов. Впоследствии актрису, предположительно, ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату вентиляции легких.

10 ноября продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил об улучшении состояния здоровья актрисы.