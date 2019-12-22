Следователи возбудили уголовное дело после пожара на заводе в Уфе

Следователи возбудили уголовное дело после пожара на заводе в Уфе

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) после пожара на нефтехимическом заводе в Уфе. Об этом сообщается на сайте управления СК по Башкирии.

Произведен осмотр места происшествия. Следователям предстоит проанализировать изъятую производственную и разрешительную документацию, допросить руководство и сотрудников предприятия, а также провести пожарно-техническую судебную экспертизу для установления причины возгорания, оценки причиненного ущерба, а также ответственных за нарушения лиц.

Ранее следователи начали проверку по факту пожара на предприятии.

Пожар на территории «Опытного завода Нефтехим» в Уфе

произошел утром 22 декабря. Огонь распространился на 2 тыс. кв. м. Причиной пожара могло стать возгорание технологической жидкости для обработки труб от коррозии, сообщил зампред республиканского комитета по ЧС Александр Лопухов. Все находившиеся на месте происшествия покинули здание самостоятельно. В результате происшествия никто не пострадал.