В Сети появилось видео пожара на нефтехимическом заводе в Уфе

В Сети появилось видео пожара на нефтехимическом заводе в Уфе

В здании завода загорелась легковоспламеняющаяся жидкость. Пожар локализовали на площади 2 тыс. кв. м

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео пожара в здании предприятия «Опытный завод Нефтехим» в Уфе. На кадрах видны идущий из здания дым и пожарные машины.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м, его удалось локализовать.

Пожар в трехэтажном кирпичном здании начался утром 22 декабря, ему присвоили третий, повышенный ранг сложности. По словам главы регионального управления ведомства Марата Латыпова, загорелась легковоспламеняющаяся и горючая жидкость в бочках по 250 л. Ранее в министерстве сообщили, что есть опасность распространения огня на другие здания завода.