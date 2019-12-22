Власти назвали предварительную причину пожара на заводе в Уфе

Причиной пожара в здании предприятия «Опытный завод Нефтехим» в Уфе могло стать возгорание технологической жидкости для обработки труб, сообщил зампред республиканского комитета по ЧС Александр Лопухов, передает «РИА Новости».

По предварительной информации, загорелось вещество, которым от коррозии обрабатывают трубы. Лопухов отметил, что все находившиеся на месте происшествия покинули его самостоятельно, пострадавших нет.

Здание завода в Башкирии загорелось утром 22 декабря, огонь распространился на 2 тыс. кв. м. К 12:50 (10:50 мск) спасатели ликвидировали открытое горение, на месте работали 140 человек и 47 единиц техники. Специалисты также провели замеры в нескольких ближайших жилых зонах и не обнаружили превышения допустимого уровня загрязнения воздуха.