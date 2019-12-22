На территории нефтехимического завода в Башкирии произошел пожар

На территории нефтехимического завода в Башкирии произошел пожар

Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. м, на тушение направили пожарный поезд. По данным МЧС, никто не пострадал

Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

В Уфе загорелось трехэтажное производственное здание, сообщает управление МЧС по Башкирии. Информация о пожаре на улице Инициативная поступила в 04:55 мск. По данным ведомства, пострадавших и угрозы населенным пунктам нет.

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на замглавы регионального МЧС Виталия Барзайкина, речь идет о пожаре на территории предприятия «Опытный завод Нефтехим». Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. м, заявили в пресс-службе МЧС.

Пожару присвоили повышенный, третий ранг сложности, добавил Барзайкин. На место происшествия направили пожарный поезд.

По предварительным данным МЧС, загорелась легковоспламеняющаяся жидкость, есть угроза распространения огня на другие производственные здания. Жилых домов поблизости нет. В тушении пожара участвуют 75 человек и 21 единица техники.