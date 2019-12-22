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На территории нефтехимического завода в Башкирии произошел пожар
Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. м, на тушение направили пожарный поезд. По данным МЧС, никто не пострадал
Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

В Уфе загорелось трехэтажное производственное здание, сообщает управление МЧС по Башкирии. Информация о пожаре на улице Инициативная поступила в 04:55 мск. По данным ведомства, пострадавших и угрозы населенным пунктам нет.

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на замглавы регионального МЧС Виталия Барзайкина, речь идет о пожаре на территории предприятия «Опытный завод Нефтехим». Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. м, заявили в пресс-службе МЧС.

Пожару присвоили повышенный, третий ранг сложности, добавил Барзайкин. На место происшествия направили пожарный поезд.

В Рязани произошел пожар на химическом предприятии
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По предварительным данным МЧС, загорелась легковоспламеняющаяся жидкость, есть угроза распространения огня на другие производственные здания. Жилых домов поблизости нет. В тушении пожара участвуют 75 человек и 21 единица техники.

Как заявил глава регионального МЧС Марат Латыпов, на территории завода не зафиксировали превышения допустимой концентрации вредных веществ.

О причинах возгорания пока не сообщается.

4 декабря на Омском нефтеперерабатывающем заводе загорелась резервуарная емкость. Никто не пострадал, работа предприятия нарушена не была.

20 декабря пожар произошел на химическом предприятии в Рязани, его площадь составила 100 кв. м. С территории предприятия эвакуировали 30 человек, одного из них госпитализировали.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Башкирия, Уфа, нефтехимический завод, пожар
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