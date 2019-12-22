СК начал проверку после пожара на заводе в Уфе

СК начал проверку после пожара на заводе в Уфе

В Башкирии начали доследственную проверку после пожара в здании предприятия «Опытный завод Нефтехим» в Уфе, сообщили в пресс-службе республиканского управления СК.

Следователи выяснят, соблюдались ли требования промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

Пожар в здании нефтехимического завода в Башкирии произошел утром 22 декабря. Огонь охватил 2 тыс. кв. м, к 12:50 мск спасатели ликвидировали открытое горение. По предварительной версии, пожар произошел из-за возгорания жидкости, которой обрабатывали трубы от коррозии. В результате происшествия никто не пострадал.