Горбачев сообщил об улучшении состояния здоровья

Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил РБК, что его состояние улучшилось. Несколько дней назад его госпитализировали с воспалением легких.

По словам Горбачева, он идет на поправку. «Все-таки удалось перехватить [заболевание] на начальном пути. Правильный диагноз поставили, поэтому удалось пресечь. Но еще не избавился [от болезни] полностью», — сказал он РБК.

В начале июня 88-летний Горбачев сообщал, что продолжительное время находился в больнице, где работал над новой книгой. В августе главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявлял, что экс-президент последние полгода практически «живет в больнице», однако в Горбачев-фонде опровергли информацию о плохом состоянии политика.

Горбачев был президентом Советского Союза с марта 1990 года по декабрь 1991-го. До этого он занимал должность председателя Верховного совета СССР и стал последним генсеком ЦК КПСС. В 1990 году получил Нобелевскую премию мира.