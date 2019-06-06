Горбачев рассказал о работе над книгой в больнице

Горбачев рассказал о работе над книгой в больнице

Первый президент СССР Михаил Горбачев сообщил, что находится в больнице и продолжает там работу над своей книгой. Об этом он сообщил в разговоре с агентством «РИА Новости».

«Я нахожусь в больнице давно уже. Но я при малейшей возможности с помощью и с участием друзей работаю», — сказал он.

Он пообещал, что уже в ближайшее время у него выйдет новая книга.

В марте этого года Горбачеву исполнилось 88 лет.

Президентом СССР он был с марта 1990 года по декабрь 1991-го. До этого был председателем Верховного совета СССР и последним генсеком ЦК КПСС. Является лауреатом Нобелевской премии мира 1990 года.