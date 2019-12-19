Горбачев попал в больницу с воспалением легких

Горбачев попал в больницу с воспалением легких

Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал РБК, что находится в больнице, но уже чувствует себя лучше.

«Я сейчас в больнице с воспалением легких, но состояние мое сейчас нормализуется», — сказал он.

В начале июня 88-летний Горбачев сообщал, что долгое время находился в больнице. Он отмечал, что там работает над новой книгой.

В августе главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявлял, что бывший президент СССР последние полгода почти «живет в больнице». Однако в Горбачев-фонде опровергли сообщения о плохом самочувствии экс-главы Советского Союза.