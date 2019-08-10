В Горбачев-фонде опровергли информацию о плохом состоянии экс-президента

В Горбачев-фонде опровергли сообщения о плохом самочувствии президента СССР Михаила Горбачева. Он регулярно бывает в фонде, а также пишет новую книгу, сообщил руководитель пресс-службы фонда Павел Палажченко «РИА Новости».

Таким образом Палажченко прокомментировал слова главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Выступая в передаче «Гордон» украинского телеканала «Наш», Венедиктов заявил, что советский политик практически «живет в больнице» последние полгода.

«С головой все в порядке, ходит очень трудно — накопилось много болезней. Ему 88, он уже месяцев шесть живет в больнице и приезжает на наши встречи», — сказал Венедиктов.

«Подобные высказывания журналиста, который не является медиком, вызывают по меньшей мере удивление», — отметил Палажченко, добавив, что политик регулярно бывает в фонде, например в пятницу, 9 августа, «встречался с сотрудниками фонда, обсуждал текущие проблемы».