Минтруд назвал размеры индексации пенсий в 2020 году

По данным ведомства, с 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличат на 6,6%. Социальные пенсии, по предварительным данным, увеличат с 1 апреля на 7%

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С 1 января 2020 года страховые пенсии для неработающих пенсионеров будут увеличены на 6,6%, сообщила пресс-служба Минтруда. В ведомстве особо отметили, что размер индексации превысит уровень ожидаемой инфляции (3,8%).

«Среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тыс. руб.», — говорится в сообщении Минтруда.

По данным ведомства, в общей сложности январская индексация коснется примерно 31 млн человек. Кроме того, с 1 апреля будут увеличены — по предварительным данным на 7% — социальные пенсии, которые получают 3,2 млн человек, а также другие пенсии, выплачиваемые в рамках государственного пенсионного обеспечения. В общей сложности эта индексация затронет около 4 млн человек.

По данным Минтруда, в настоящее время в России насчитывается 37,9 млн граждан «старше трудоспособного возраста».