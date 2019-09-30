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Минтруд назвал размеры индексации пенсий в 2020 году
По данным ведомства, с 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличат на 6,6%. Социальные пенсии, по предварительным данным, увеличат с 1 апреля на 7%
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

С 1 января 2020 года страховые пенсии для неработающих пенсионеров будут увеличены на 6,6%, сообщила пресс-служба Минтруда. В ведомстве особо отметили, что размер индексации превысит уровень ожидаемой инфляции (3,8%).

«Среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тыс. руб.», — говорится в сообщении Минтруда.

По данным ведомства, в общей сложности январская индексация коснется примерно 31 млн человек. Кроме того, с 1 апреля будут увеличены — по предварительным данным на 7% — социальные пенсии, которые получают 3,2 млн человек, а также другие пенсии, выплачиваемые в рамках государственного пенсионного обеспечения. В общей сложности эта индексация затронет около 4 млн человек.

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По данным Минтруда, в настоящее время в России насчитывается 37,9 млн граждан «старше трудоспособного возраста».

В середине сентября вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений заявила, что средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера после повышения с 1 января 2020 года составит 16,4 тыс. руб.

В президентских поправках к пенсионной реформе, основой которой является повышение возраста выхода на пенсию, был закреплен порядок индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров. В 2020 году они должны увеличиться на 6,6%, в 2021 году — на 6,3%, в 2022-м — на 5,9%, в 2023 году — на 5,6%, в 2024-м — на 5,5%.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Пенсии, Минтруд
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