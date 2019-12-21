В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь 2020 года

Выплата пенсий для россиян за январь 2020 года будет произведена в конце декабря 2019 года. Соответствующее решение было принято 20 декабря на заседании правления Пенсионного фонда России (ПФР), сообщается на сайте организации.

Для тех, кто получает пенсии по почте, ПФР произведет выплату средств 25 декабря, а на банковские счета — 27 декабря. При этом некоторым пенсионерам, получающим выплаты на банковские карты, средства зачислят 30 декабря. Для пенсионеров, получающих выплаты по почте, доставку средств организуют по стандартному графику, начиная с 3 января 2020 года.

Индексация страховых пенсий на 7,05%, состоявшая в январе 2019 года, была проведена на месяц раньше определенного законом срока. В итоге в конце 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в среднем увеличился с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. руб. в месяц. Также был произведен перерасчет социальных доплат к пенсиям в период с мая по июнь. В среднем их размер вырос на 523 руб, отметили в ПФР.

В августе пенсионный фонд пересчитал выплаты пенсионеров, работавших в 2018 году с учетом новых пенсионных коэффициентов. В итоге повышение страховой части пенсии затронуло 12,2 млн россиян.

19 декабря президент России Владимир Путин подтвердил отсутствие планов проводить новую пенсионную реформу. Комментируя законопроект Минфина о гарантированном пенсионном плане, глава государства отметил, что предложения ведомства относятся только к защите пенсионных накоплений.

В России пенсионная реформа реализуется с 2019 года. Она предусматривает поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию для женщин до с 55 до 60 лет, а для мужчин — с 60 до 65 лет.