Путин заявил об отсутствии планов проводить новую пенсионную реформу

В России не будет новой пенсионной реформы, сообщил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции. Трансляцию ведет телеканал «Россия 1».

«В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом и никаких изменений там не планируется», — сказал он.

Глава государства отметил, что ни правительство, ни Кремль не готовят и даже не обсуждают новую пенсионную реформу. Президент также прокомментировал законопроект Минфина о гарантированном пенсионном плане. По словам Путина, предложения ведомства относятся только к защите пенсионных накоплений.

Минфин разработал проект новой накопительной пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП). В конце октября ведомство опубликовало его для общественного обсуждения. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил РБК, что от Минтруда и негосударственных пенсионных фондов поступило множество замечаний.