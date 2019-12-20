Baza заявила о задержании журналистки в ходе визита к матери стрелка

Baza заявила о задержании журналистки в ходе визита к матери стрелка

Журналистку Baza Анну Никитину задержали в квартире у матери мужчины, которого СМИ назвали предполагаемым стрелком из центра Москвы, сообщило интернет-издание в своем Telegram-канале.

Baza сообщила, что после приезда к матери вероятного стрелка журналистка в ее квартире встретилась с сотрудниками ФСБ, после чего пять часов не выходила на связь.

Позднее Никитину отпустили. Она рассказала, что ей запретили покидать помещение или связываться с коллегами. Около 8:00 силовики выехали в Москву, «на Кузнецкий мост», взяв с собой мать предполагаемого стрелка.

В пресс-службе столичного главка МВД на вопрос РБК о задержании Анны Никитиной заявили, что не располагают такой информацией.