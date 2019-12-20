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Baza заявила о задержании журналистки в ходе визита к матери стрелка

Журналистку Baza Анну Никитину задержали в квартире у матери мужчины, которого СМИ назвали предполагаемым стрелком из центра Москвы, сообщило интернет-издание в своем Telegram-канале.

Baza сообщила, что после приезда к матери вероятного стрелка журналистка в ее квартире встретилась с сотрудниками ФСБ, после чего пять часов не выходила на связь.

Позднее Никитину отпустили. Она рассказала, что ей запретили покидать помещение или связываться с коллегами. Около 8:00 силовики выехали в Москву, «на Кузнецкий мост», взяв с собой мать предполагаемого стрелка.

В пресс-службе столичного главка МВД на вопрос РБК о задержании Анны Никитиной заявили, что не располагают такой информацией.

Стрельба у здания ФСБ в Москве. Главное
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Мужчина открыл стрельбу около здания ФСБ на Лубянке вечером накануне, 19 декабря. В результате происшествия погиб один сотрудник спецслужбы, еще пять человек получили ранения, в том числе один гражданский. Нападавшего ликвидировали.

Как сообщил собеседник РБК, мужчина проживал в Подмосковье. По информации СМИ, это был 39-летний житель Подольска Евгений Манюров. По месту его жительства было зарегистрировано семь единиц оружия, писала «Комсомольская правда», позднее в его доме провели обыски, сообщали РЕН ТВ и Baza. По словам дизайнера стрелковых упражнений из клуба ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) Олега Соловича, мужчина плохо стрелял.

По факту случившегося СК открыл уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Теги: задержание, журналист, стрельба, ФСБ, новости РБК
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