Помпео и глава МИД ФРГ обсудили санкции США по «Северному потоку-2»

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, в ходе которого стороны обсудили ряд вопросов, в том числе введение американских санкций из-за строительства российского трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте госдепартамента.

Стороны затронули ряд глобальных вопросов, в числе которых текущие международные усилия в поддержку ООН по достижению прекращения огня в Ливии и возвращению ее к политическому процессу.

13 декабря Маас призвал США не вводить санкции против «Северного потока-2», заявив, что немецкое правительство ведет переговоры с Вашингтоном на эту тему.

17 декабря сенат США одобрил законопроект оборонного бюджета на 2020 год. В него включили положение о санкциях для иностранных компаний, представляющих суда для строительства «Северного потока-2». Американские сенаторы считают, что из-за трубопровода Европа станет еще более зависимой от поставок энергоресурсов из России. Проект также предусматривает введение санкций против «Турецкого потока». Для вступления закона в силу осталось дождаться подписи президента США Дональда Трампа.

Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя данную инициативу, выступила против введения санкций. В качестве контрмеры она предложила провести переговоры с Украиной о поставках газа.

«Северный поток-2» пройдет в Германию по дну Балтийского моря через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании. Оператором проекта выступает дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 . Мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.