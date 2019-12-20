Украина пообещала раскрыть подробности договоренностей с Россией по газу

Подробности соглашения по транзиту газа из России в Европу, заключенного между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом», станут известны в субботу, 21 декабря. Об этом сообщается на странице офиса президента Украины в Facebook.

Детали сделки озвучат на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, который состоится в офисе украинского лидера.

20 декабря «Газпром» и «Нафтогаз» после длительных консультаций в Берлине и Минске достигли соглашения по поставкам газа в Европу в 2020 году по украинской газотранспортной системе. Как заявили в «Газпроме», стороны заключили Протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований. Также удалось согласовать объемы и сроки транзита голубого топлива и условия решения арбитражного спора в Стокгольме. Позднее зампред российского правительства Дмитрий Козак рассказал, что контракт будет подписан до конца года, он будет заключен на пять лет.

19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил о достижении между Россией и Украиной на переговорах в Берлине «принципиального согласия» по условиям транзита газа. Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Россия, Украина и Евросоюз подготовили проект соглашения по газу. Вскоре его планируется доработать.

В начале ноября «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж. В нем говорится о встречных исковых требованиях украинской стороны в рамках спора с российской компанией, касающегося контракта на транзит газа. Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.

Сроки действия контракта между российской и украинской компаниями на транзит газа через Украину истекают 31 декабря.